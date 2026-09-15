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Общество 15 сентября 2026 05:13

В центре Казани на двух улицах ограничат движение пешеходов

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В центре столицы Татарстана на двух улицах ограничат движение пешеходов. Об этом сообщает портал «Моя Казань».

В частности, с сегодняшнего дня, 15 сентября и вплоть до 31 октября на улице Габдуллы Тукая у здания №12 по улице Михаила Худякова частично перекроют тротуар.

Временные неудобства для пешеходов окажутся вызваны установкой строительных лесов и ограждающей сетки для ремонта фасада здания.

На много более долгий срок, более чем на девять месяцев, закроют тротуар на участке улицы Достоевского от улицы Чехова до улицы Волкова.

Перекрытие начнет действовать 16 сентября этого года и останется в силе вплоть до 30 июня следующего, 2027 года. Причину этих долговременных неудобств портал не указывает.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ограничат движение из-за матча футбольных сборных России и Ирана.

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#ограничение движения #перекрытие улиц
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