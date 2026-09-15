Опрос: каждый шестой казанец считает профессию программиста самой престижной

Программисты и IT-специалисты возглавили рейтинг самых престижных профессий среди жителей Казани в 2026 году. Их назвали 17% участников опроса SuperJob, проведенного среди экономически активного населения города.

Второе место разделили инженеры и квалифицированные рабочие – каждую из этих категорий выбрали по 10% респондентов. Среди инженерно-технических специальностей казанцы чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей.

Среди рабочих профессий наиболее престижными участники опроса считают сварщиков, токарей, операторов станков с числовым программным управлением, электриков и машинистов специальной техники.

Еще 10% казанцев считают престижной работу топ-менеджера независимо от отрасли. По 7% голосов получили врачи и военнослужащие. Среди медицинских специальностей респонденты чаще всего выделяли стоматологов и хирургов.

Государственную службу самой престижной считают 4% участников исследования, еще 3% отдали предпочтение финансистам и экономистам. Учителей, юристов и аналитиков выбрали по 1% опрошенных.

При этом 8% казанцев считают, что престижной может быть любая профессия. Еще 2% заявили, что престижных профессий не существует.

Другие варианты назвали 11% респондентов. В их числе оказались логисты, спасатели, маркетологи, психологи, научные сотрудники, блогеры, музыканты, космонавты, дизайнеры, риелторы, HR-менеджеры и предприниматели.

Представления о престижности профессий различаются у мужчин и женщин. Мужчины чаще называли инженерно-технические специальности, квалифицированные рабочие профессии, военную и государственную службу.

Женщины чаще относили к престижным профессии программистов, работу топ-менеджеров и различные врачебные специальности. Они также чаще мужчин считают, что престижной может быть любая профессия: такой ответ дали 10% женщин против 6% мужчин.