Татарстанцы за август оформили товарные кредиты на 510 млн рублей

Банки выдали 7,2 тыс. POS-кредитов на общую сумму 510,2 млн рублей в Татарстане в августе. Количество оформленных товарных кредитов и их объем за месяц выросли на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ), передает «Коммерсантъ».

Средний размер POS-кредита по сравнению с июлем не изменился и составил 71 тыс. рублей. В среднем жители республики оформляли такие займы на 19 месяцев.

Всего за первые восемь месяцев 2026 года татарстанцы получили 51 тыс. товарных кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. На каждую тысячу жителей республики в среднем пришлось 12,8 нового POS-кредита.

Средний размер товарного кредита за этот период составил 68 тыс. рублей, а средний срок кредитования – 17 месяцев.

Для сравнения, в Кировской области в августе банки выдали 1,9 тыс. POS-кредитов на 110,3 млн рублей. В Чувашии жители оформили 1,7 тыс. таких кредитов на 103 млн рублей, а в Марий Эл – 1 тыс. кредитов на общую сумму 65 млн рублей.

В целом по России в августе было выдано 266,5 тыс. POS-кредитов на 17,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем количество оформленных товарных кредитов увеличилось на 9%, а их общий объем – на 11%.