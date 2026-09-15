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Происшествия 15 сентября 2026 10:39

В Йошкар-Оле задержали курьера мошенников, укравших 1 млн у жительницы РТ

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Курьер мошенников, забравший 1 млн у женщины из Татарстана, был задержан в соседней республике.

Как сообщили в МВД по РТ, жительнице Альметьевска долго звонили аферисты. Они представлялись сотрудниками различных ведомств и убеждали, что на женщину оформлен кредит 1,5 млн рублей, а ее профиль на Госуслугах взломан. Поверив им, женщина согласилась снять свои сбережения и передать курьеру.

Встретившись с посыльным, она назвала ему кодовое слово «деревня» и отдала 1 млн рублей якобы на три дня. Прождав неделю, обманутая женщина обратилась в полицию. Личность курьера была оперативно установлена – им оказался 28-летний безработный парень. Его задержали в Йошкар-Оле.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанного взяли под стражу, остальных участников преступной схемы ищут.

#МВД по РТ #телефонные мошенники #курьер
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