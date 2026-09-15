Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов скончался 14 сентября. Информацию о смерти агентству подтвердили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Эдуард Данилов родился 26 августа 1972 года в Казани. В 2000 году окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

Трудовую деятельность в дорожной отрасли он начал в 2000 году в Пригородном дорожном управлении ПРСО «Татавтодор». В дальнейшем занимал руководящие должности в ОАО «Дорожный сервис РТ» и филиалах «Татавтодора».

В 2010 году Данилов перешел в «Главтатдортранс», где работал заместителем начальника отдела и управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений. В 2011–2013 годах занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

С 1 февраля 2013 года Эдуард Данилов возглавлял ГКУ «Главтатдортранс».

За профессиональную деятельность он был удостоен государственных и ведомственных наград, в том числе званий «Заслуженный строитель РТ» и «Заслуженный строитель Российской Федерации», медали Татарстана «За доблестный труд», нагрудного знака Минтранса России «Почетный дорожник России», а также ряда памятных медалей.