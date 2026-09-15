Бизнес-миссия Татарстана пройдет в Турции с 21 по 24 сентября

Предприниматели Татарстана примут участие в бизнес-миссии в Турцию с 21 по 24 сентября, сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Предпринимателей ожидает насыщенная деловая программа, куда входят встречи с руководством и представителями Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB) и торгово-промышленными палатами Турции, торговой палаты и промышленной палаты Эскишехира и торговой палаты Стамбула», – сказала Минуллина.

В состав делегации еще можно войти, прием заявок продолжается. Деловая программа включает встречи с руководством и представителями Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB), торгово-промышленными палатами страны, а также торговой и промышленной палатами Эскишехира и Торговой палатой Стамбула.

По словам Минуллиной, визит в Эскишехир был предварительно согласован еще в июне. Тогда Татарстан совместно с Торгово-промышленной палатой республики провел встречу с делегацией TOBB во главе с президентом объединения Рифатом Хисарджиклыоглу.

«Татарстан является для бизнеса Турции входной точкой на всю территорию России», – отметил тогда Хисарджиклыоглу, подчеркнув необходимость взаимного информирования о возможностях сотрудничества.

Официальный визит турецкой делегации в Татарстан сопровождал председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. В июне также состоялась встреча Рифата Хисарджиклыоглу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. По итогам визита президенту TOBB вручили орден «Дуслык».