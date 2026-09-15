Правительство РФ до конца года ограничило экспорт серной кислоты

Правительство РФ до конца текущего, 2026 года ввело эмбарго на экспорт из России серной кислоты. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Решение принято в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина №100 от 8 марта 2022 года. Таким образом, цель постановления – обеспечение бесперебойного функционирования промышленности.

Запрет на экспорт серной кислоты начнет действовать через десять дней после опубликования постановления. Ее все-таки можно будет вывозить из России с разрешения Премьера и вице-премьеров, в рамках межправительственных соглашений, а также в процессе международных транзитных перевозок и перемещения между регионами через территорию другого государства, для обеспечения дислоцированных за рубежом воинских частей и российских организаций на архипелаге Шпицберген и в городе Байконур.

Ранее Правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января следующего, 2027 года, а для производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей – до 30 сентября 2026-го.