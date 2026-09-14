news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 14 сентября 2026 23:47

Татарстанскую компанию «УниБлок» исключили их реестра операторов инвестплатформ

Читайте нас в

Зарегистрированное в Иннополисе ООО «Универсальный Блокчейн» (ООО «УниБлок») исключено из реестра операторов инвестиционных платформ. Соответствующее решение принял сегодня Банк России.

Компания позиционировала себя как оператор первой в России исламской инвестиционной платформы, позволяющей предпринимателям работать в соответствии с шариатским правом и привлекать средства на основе партнерского финансирования.

«УниБлок» был внесен в реестр операторов инвестплатформ 24 июня 2024 года, а в реестр участников федерального эксперимента по развитию партнерского финансирования – 4 октября того же года.

При этом компания сама инициировала процесс исключения себя из реестра инвестплатформ, С 28 августа работа платформы была приостановлена.

#исламский банкинг #инвестиции
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре

Дополнительный выходной будет у жителей Татарстана в ноябре

14 сентября 2026

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли две молодые девушки

14 сентября 2026
Новости партнеров