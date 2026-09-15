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Общество 15 сентября 2026 08:31

Глава Росавиации рассказал о планах запустить маршрут беспилотников с Китаем

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Россия обсуждает с Китаем запуск трансграничного маршрута авиабеспилотников. Пилотный проект предложено реализовать в Благовещенске, сообщил РИА Новости глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – ответил Ядров на вопрос о странах, с которыми ведутся переговоры по запуску таких маршрутов.

Глава Росавиации отметил, что переговоры с Китаем находятся в активной стадии.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия готова сотрудничать с партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для создания новых трансграничных маршрутов беспилотных транспортных средств.

#беспилотники #россия и китай #Росавиация
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