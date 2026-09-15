Глава Росавиации рассказал о планах запустить маршрут беспилотников с Китаем

Россия обсуждает с Китаем запуск трансграничного маршрута авиабеспилотников. Пилотный проект предложено реализовать в Благовещенске, сообщил РИА Новости глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – ответил Ядров на вопрос о странах, с которыми ведутся переговоры по запуску таких маршрутов.

Глава Росавиации отметил, что переговоры с Китаем находятся в активной стадии.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия готова сотрудничать с партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для создания новых трансграничных маршрутов беспилотных транспортных средств.