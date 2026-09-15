За полгода почти 3,5 тыс. человек получили бесплатную юрпомощь в Татарстане

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За первое полугодие текущего, 2026 года 3423 жителя Татарстана получили квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Такие данные привел первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, чаще всего просители обращаются в Государственное юридическое бюро. «Например, за первое полугодие текущего года за бесплатной юридической помощью к участникам государственной системы обратилось чуть больше 3400 человек, из них 3124 человека обратились в юрбюро», – пояснил он.

Первый замминистра напомнил, что законом определены категории граждан, которым оказывается бесплатная юридическая помощь, и вопросы, по которым они могут обратиться. К таким лицам относятся, в частности, участники специальной военной операции и члены их семей.

«За первое полугодие обратились 2298 военнослужащих и их родственников. Они, как правило, обращаются по вопросам, связанным с оформлением положенных льгот и выплат, а также с жилищными, социальными и трудовыми вопросами», – уточнил Гомзик.

Полный перечень категорий граждан и вопросов, по которым они могут обратиться за бесплатной юридической помощью, доступен на официальном сайте Министерства юстиции РТ в разделе «Бесплатная юридическая помощь».