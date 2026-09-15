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Происшествия 15 сентября 2026 08:22

Над соседней с РТ Самарской областью ночью сбили более 40 БПЛА

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Прошедшей ночью над соседней с Татарстаном Самарской областью уничтожили более 40 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников», – написал Федорищев в соцсетях.

Погибших нет. Повреждено одно из промышленных предприятий и выбиты стекла в жилых домах.

В настоящий момент продолжается сбор информации о последствиях атаки, работает оперативный штаб.

#атака БПЛА #Самарская область
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