Над соседней с РТ Самарской областью ночью сбили более 40 БПЛА

Прошедшей ночью над соседней с Татарстаном Самарской областью уничтожили более 40 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников», – написал Федорищев в соцсетях.

Погибших нет. Повреждено одно из промышленных предприятий и выбиты стекла в жилых домах.

В настоящий момент продолжается сбор информации о последствиях атаки, работает оперативный штаб.