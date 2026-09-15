Педагог из Нижнего Новгорода объяснил, как эффективно готовиться к олимпиадам

Для эффективной подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников учащимся следует эффективно распределять время в ходе этого процесса. На это обратил внимание старший преподаватель Института информационных технологий, математики и механики ННГУ имени Н. И. Лобачевского, ведущий инженер HUAWEI и действующий тренер по олимпиадному программированию Алексей Шмелев в канале Министерства образования Нижегородской области в национальном мессенджере МАКС.

Главной ошибкой многих школьников специалист назвал постоянное переключение между рутинными домашними заданиями и сложными задачами для состязаний.

«<...> не стоит слишком часто прерываться и менять род занятий: не нужно каждый раз, когда становится скучно, переходить с выполнения домашней работы на решение олимпиадных задач и наоборот. Каждая такая смена деятельности требует от человека погружения в новую задачу, на что может уйти несколько минут», – пояснил эксперт.

Соответственно, уточнил Шмелев, «лучше выполнять сразу большой объем, а потом „отдыхать“, решая интересные задачи тоже продолжительное время – несколько часов подряд, как на этапах ВСОШ».

В качестве примера успешного тайм-менеджмента он рассказал о своей бывшей ученице Александре Дроздовой. Ранее учащаяся нижегородского лицея №165 завоевала две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI).

«Я хочу призвать всех школьников обязательно попробовать свои силы. Школьная олимпиада – это один из хороших способов самостоятельно проверить свой уровень знаний: понять, где вы сильны, а над чем еще стоит поработать. Ведь, чем чаще мы испытываем свои способности на прочность, тем увереннее становимся», – приводит слова министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова перед началом Всероса издание «Время Н».

До этого дал советы учащимся по подготовке к олимпиадам преподаватель права, доктор юридических наук и заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ННГУ имени Н. И. Лобачевского Федор Сосенков.