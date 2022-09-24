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Спорт
24 сентября 2022  12:29

Минниханов обсудил с Чистюхиным проведение в Казани спартакиады «Единство – 2022»

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Минниханов обсудил с Чистюхиным проведение в Казани спартакиады «Единство – 2022»
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и программ, в частности – проведение в Казани спартакиады Банка России «Единство-2022».

Спартакиада пройдет на территории Деревни Универсиады в столице Татарстана с 26 по 30 сентября. Ее программа включает в себя соревнования по 10 видам спорта: баскетбол, эстафета по плаванию, мини-футбол, бадминтон, шахматы, шашки, настольный теннис, пляжный волейбол, легкоатлетическая эстафета и хоккей.

На встрече отметили, что в Казань уже прибыли команды спортсменов для участия в соревнованиях – порядка 300 спортсменов. Кроме того, приезжают и болельщики, которые размещаются в отелях города, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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