Минниханов обсудил с Чистюхиным проведение в Казани спартакиады «Единство – 2022»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и программ, в частности – проведение в Казани спартакиады Банка России «Единство-2022».

Спартакиада пройдет на территории Деревни Универсиады в столице Татарстана с 26 по 30 сентября. Ее программа включает в себя соревнования по 10 видам спорта: баскетбол, эстафета по плаванию, мини-футбол, бадминтон, шахматы, шашки, настольный теннис, пляжный волейбол, легкоатлетическая эстафета и хоккей.

На встрече отметили, что в Казань уже прибыли команды спортсменов для участия в соревнованиях – порядка 300 спортсменов. Кроме того, приезжают и болельщики, которые размещаются в отелях города, сообщает пресс-служба Президента РТ.