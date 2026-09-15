В Татарстане отработаны меры безопасности в случае угрозы БПЛА в дни выборов

Участковые и территориальные избирательные комиссии в Татарстане отработали алгоритмы действий в случае беспилотной и ракетной опасности в дни голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Все алгоритмы безопасности досконально отрабатываются. Этому вопросу уделяется первостепенное внимание. Главная задача, чтобы голосование было удобным, комфортным, безопасным для всех участников избирательного процесса», – сказал глава Центризбиркома.

По его словам, если будет реальная угроза атаки БПЛА или ракетная угроза, то избирательные участки будут прерывать работу. «Если такая угроза возникнет в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления отбоя воздушной тревоги», – подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что все соответствующие службы максимально работают на безопасность.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.