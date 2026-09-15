Китайские автомобили стали чаще ломаться – эксперт назвал причину

Рост визитов китайских автомобилей на СТО может быть связан с увеличением их числа на российских дорогах и сроком эксплуатации, сообщил «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов.

«Мы сейчас подошли как раз к тому моменту, когда китайские машины начинают массово замещать все остальные. Сейчас возникает момент, когда эти машины уже подошли к стотысячным рубежам, их стало много, и, соответственно, фактически появляются вот эти самые жалобы», – сказал Баканов.

По данным FIT Service, за первое полугодие 2026 года количество визитов китайских автомобилей на СТО выросло на 51% год к году, а их доля среди обращений достигла 8,07%.

Рост визитов не обязательно связан с качеством топлива, считает автоэксперт.

«Для начала нужно понять, на какие поломки жалуются владельцы китайских машин. Если они [аналитики] считают предпосылкой заправку некачественным бензином, то единственное, что может страдать, – это двигатель внутреннего сгорания и все сопряженные с ним системы», – пояснил Баканов.

По его словам, около 100 тыс. км можно считать ориентиром, после которого у современных двигателей могут появляться первые серьезные проблемы.

Некачественное топливо, отметил эксперт, в первую очередь может привести к проблемам с нейтрализатором, свечами и системой зажигания. Также возможно образование нагара и различных отложений, загрязнение систем и коксование поршневых колец.

«Современный двигатель – это форсированный агрегат с высокой степенью сжатия, где процессы горения идут на грани детонации. Это очень тонкая настройка, непосредственный впрыск топлива, турбонаддув. Все это предъявляет очень высокие требования как к смазочным материалам, так и к самому топливу», – сказал Баканов.

В августе 2026 года в России временно разрешили выпуск и обращение бензина не только класса «Евро-5», но и более низких экологических классов – «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Мера направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и будет действовать до 1 июля 2027 года.