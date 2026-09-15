Новые ДК, ЗАГС и парк: Марат Ахметов рассказал о развитии Высокогорского района

Высокогорский район Татарстана в 2026 году участвует более чем в 20 проектах, реализуемых по республиканским и федеральным программам. Район отличается системной работой при подготовке и реализации таких проектов. Об этом заявил и.о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов во время рабочей поездки в Высокогорский район.

«Я сразу скажу: район очень активный, очень системный. Они умеют работать в рамках всех существующих республиканских программ», – отметил Ахметов.

Он напомнил, что состояние более 5 тыс. объектов, включенных в республиканские программы, еженедельно отслеживается. По его словам, Высокогорский район выделяется системным подходом к этой работе. Местные власти заранее изучают существующие проблемы и возможные способы их решения, а также готовят необходимую документацию для участия в программах.

Только в 2026 году район принял участие более чем в 20 проектах в рамках республиканских и федеральных программ. Завершить соответствующие работы планируется до конца года.

Среди реализованных проектов Ахметов назвал новый масштабный парк отдыха. В селе Дубъязы проводится модернизация и капитальный ремонт Дома культуры. В районном центре при участии республики построили новый Дом культуры и здание ЗАГСа.

Кроме того, в этом году капитальный ремонт провели в четырех школах и двух детских садах Высокогорского района.

Ахметов обратил внимание, что потребность в развитии социальной инфраструктуры сохраняется на фоне активного жилищного строительства. За восемь месяцев в районе ввели более 200 тыс. квадратных метров жилья.

По его словам, рост жилищного строительства сопровождается увеличением численности населения и, соответственно, нагрузки на существующую инфраструктуру. Поэтому району необходимо и дальше активно участвовать как в республиканских, так и в федеральных программах.

Ахметов также отметил укрепление экономики Высокогорского района. Рост собственных дополнительных доходов, по его мнению, позволяет муниципалитету рассматривать возможность решения части задач за счет собственных средств.

«Работу районных властей считаю очень масштабной и очень продуктивной», – заключил Ахметов.