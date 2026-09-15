Ахметов: «В новых жилых районах Татарстана нужны школы и детские сады»

Районы Татарстана активно участвуют в республиканских программах строительства и капитального ремонта социальных объектов. Благодаря этому в муниципалитетах появляются новые школы, детские сады и другие учреждения, а существующие здания обновляются. Об этом рассказал и.о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов во время рабочей поездки в Высокогорский район Татарстана.

Он отметил, что участие муниципалитетов в республиканских программах позволяет ежегодно проводить большую работу по развитию социальной инфраструктуры. Только в этом году работы затронули около двух десятков объектов. В одних случаях речь идет о новом строительстве, в других – о реконструкции или капитальном ремонте.

В частности, в эксплуатацию вводятся обновленные учреждения культуры и другие социальные объекты.

Ахметов обратил внимание, что за последнее время в районах появились и новые здания для сельских поселений. Кроме того, работы проводятся в школах и детских садах.

«В целом мы видим, какие изменения происходят благодаря этим программам. Есть новые объекты, проводится капитальный ремонт школ и детских садов. Все это меняет жизнь населенных пунктов», – отметил Ахметов.

По его словам, развитие территорий требует продолжения этой работы. По мере появления новых жилых районов необходимо одновременно создавать соответствующую социальную инфраструктуру.

«На новых территориях нужны и новые школы, и новые детские сады», – подчеркнул он.

Ахметов добавил, что построенные и обновленные учреждения должны полноценно использоваться жителями и становиться частью повседневной жизни населенных пунктов.

«Пусть эти здания хорошо служат людям. Новые они или обновленные – они должны вносить изменения в жизнь и улучшать ее качество», – заключил он.