Количество частных инвесторов в Татарстане достигло 1,25 млн

Число частных инвесторов из Татарстана с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа 2026 года достигло 1,25 млн. За месяц показатель увеличился на 7,34 тыс., сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Московской биржи.

В августе сделки на фондовом рынке Московской биржи совершали 88,24 тыс. частных инвесторов из республики.

По количеству физических лиц с брокерскими счетами Татарстан занял восьмое место среди регионов России. Выше в рейтинге находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Башкортостан.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами Татарстана на Московской бирже, составило 175,35 тыс.

Всего по итогам августа число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 42,5 млн. Они открыли более 81,4 млн счетов.