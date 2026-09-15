Более 4 тыс. школьников из РТ будут изучать ПДД через игры и викторины

Фото предоставлено организаторами проекта

Осенью в Татарстане проведут информационно-игровой проект «Знаю. Соблюдаю ПДД», в котором примут участие 4020 школьников из 15 районов республики. Организаторами проекта выступили ГБУ «Безопасность дорожного движения», Госавтоинспекция Татарстана, Минобрнауки РТ и Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

В проекте будут участвовать ученики средних классов – именно они, согласно статистике за 2025 год, чаще всего попадают в ДТП. Занятие будет длиться 1,5 часа, однако дети не будут писать лекции с конспектами, а примерят на себя роли водителей, пассажиров и пешеходов, после чего поучаствуют в мозговых штурмах и викторинах. Таким образом они смогут проговорить и усвоить правила, а также понять самое главное – что безопасность на дороге зависит от каждого. В конце все ребята получат сертификат, письмо-послание и световозвращающий брелок.

Фото предоставлено организаторами проекта

Занятия пройдут Набережных Челнах, Арском, Тукаевском, Альметьевском и других районах Татарстана. Первая волна – 2000 ребят – начнет занятия уже в сентябре. Еще 2020 школьников присоединятся в ноябре.

Занятия по проекту «Знаю. Соблюдаю ПДД» проводятся в республике с 2021 года. За это время через программу прошли уже 11 тысяч человек, а к концу года общее число участников достигнет 15 тысяч.