Минниханов обсудил обеспечение РТ удобрениями с представителями профильной ассоциации

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Российской ассоциации производителей удобрений. Беседа состоялась в МВЦ «Казань Экспо» на полях Всероссийского дня поля, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участниками встречи стали президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, вице-президент ассоциации Евгений Новицкий и заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Светлана Афанасьева.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в деле обеспечения аграриев Татарстана качественными минеральными удобрениями, отмечают в пресс-службе.

Ранее на пленарном заседании в ходе Всероссийского дня поля Рустам Минниханов заметил, что в республике уделяется особое внимание плодородию почвы. Если в 2018 году аграрии вносили 52 килограмма минеральных удобрений на гектар, то в текущем году этот показатель достиг 82 килограммов.

«Татарстан ежегодно выделяет более 1 млрд рублей из бюджета на закупку удобрений», — пояснил Раис РТ.