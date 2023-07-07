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Минниханов обсудил обеспечение РТ удобрениями с представителями профильной ассоциации
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Российской ассоциации производителей удобрений. Беседа состоялась в МВЦ «Казань Экспо» на полях Всероссийского дня поля, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Участниками встречи стали президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, вице-президент ассоциации Евгений Новицкий и заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Светлана Афанасьева.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в деле обеспечения аграриев Татарстана качественными минеральными удобрениями, отмечают в пресс-службе.
Ранее на пленарном заседании в ходе Всероссийского дня поля Рустам Минниханов заметил, что в республике уделяется особое внимание плодородию почвы. Если в 2018 году аграрии вносили 52 килограмма минеральных удобрений на гектар, то в текущем году этот показатель достиг 82 килограммов.
«Татарстан ежегодно выделяет более 1 млрд рублей из бюджета на закупку удобрений», — пояснил Раис РТ.
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