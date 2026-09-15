Детский сад на 260 мест в Зеленодольском районе готов на 78%

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Строительство детского сада на 260 мест продолжается в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Сейчас готовность объекта составляет 78%, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Строительно-монтажные работы начались в 2025 году по федеральной программе «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Завершить строительство планируется в 2027 году.

Детский сад разместится в двухэтажном здании общей площадью 4 833 кв. метра. В нем предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, групповые помещения, медицинский кабинет, процедурная, пищеблок и прачечная.

По данным Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана, на объекте уже смонтировали наружные трубопроводы тепловых сетей, системы наружного водоснабжения и ливневой канализации.

Внутри здания строители завершают монтаж отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Параллельно специалисты занимаются отделкой помещений, устанавливают двери, монтируют ограждения и благоустраивают прилегающую территорию.

Общая строительная готовность нового дошкольного учреждения достигла 78%.

В 2026 году в Татарстане по национальному проекту «Семья» также строят детский сад на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района.