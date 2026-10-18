«ТАЙМ», Тукай и Джалиль в школах РФ, дизельная порка Зеленского: акценты недели

Российско-индийский форум «ТАЙМ» прошел в Казани, Тукая и Джалиля будут преподавать в школах, а сделка Путина и Трампа политически казнила Зеленского

Казань провела второй российской-индийский форум «ТАЙМ», творчество Тукая и Джалиля будут изучать в школах РФ, а сделка Путина и Трампа вызвала истерику в Киеве. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.