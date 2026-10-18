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Основной день форума «ТАЙМ: Россия–Индия»
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Состоялась панельная дискуссия «Культурный мост: Россия — Индия. Искусство, традиции»
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Руслан Габитов, «Риваять»: «Татары − это не только тюбетейка и чак-чак»Руководитель этно-группы «Риваять» Руслан Габитов − о том, как и на чем играть тюркскую этно-музыку
Как узнать, какой была старинная музыка, ведь записей не сохранилось? Почему озеро Кабан − кладезь информации? Как создаются народные инструменты? Сколько они стоят? На каких из них тяжелее всего играть? Об этом и многом другом «Миллиард.Татар» рассказал руководитель этно-группы «Риваять» Руслан Габитов.
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От опытов в химии до карьеры в СИБУРе: в Казани проходит «Менделеевская смена»«Менделеевская смена» познакомит с нефтехимией почти 2,9 тыс. казанских учащихся
В Казани школьники смогут самостоятельно создать полимерный композит с магнитными свойствами, познакомиться с виртуальным Дмитрием Менделеевым и узнать, как устроено современное нефтехимическое производство. Такие занятия проходят в рамках федерального проекта СИБУРа «Менделеевская смена», который стартовал 12 октября.
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Эксперты-индологи: отношениям России и Индии не страшна внешняя конъюнктураЭнергетика, образование и новые авиамаршруты: что сближает две страны и какую роль играет Татарстан
Россия и Индия будут развивать стратегическое партнерство вне зависимости от международной обстановки. Об этом на полях российско-индийского бизнес-форума «ТАЙМ» заявил глава второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский. Подробнее об этом с комментарием индолога Лидии Кулик – в материале «Татар-информа».
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Инвестфорум ВТБ «Россия зовёт! Казань»: РТ – в тройке лидеров по инвестициямИнвестиционные стратеги дали прогноз по ставке и рублю, назвали топ-идеи для вложений и фаворитов рынка акций
Эксперты в Казани обсудили, как меняется инвестиционная активность бизнеса в условиях экономической нестабильности, современные стратегии, прогнозы и финансовые инструменты. Особый акцент был сделан на роли частных инвесторов: Татарстан лидирует по их количеству — в республике насчитывается более 1 млн 200 тыс. человек.
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Прекратить кризис: как «Ак Барс» добыл вымученную победу после неудачной серииПростой хоккей во имя результата: казанский «Ак Барс» прервал затяжную черную полосу в чемпионате
«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, обыграв накануне «Шанхайских Драконов». Ради результата Анвар Гатиятулин ожидаемо пошел на упрощение игры. Почему прагматичный хоккей казанцев смотрится с трудом, как оживает Александр Хмелевский и почему Кирилл Семенов остается незаменимым — в материале «ТИ-Спорта».
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«ТАЙМ», Тукай и Джалиль в школах РФ, дизельная порка Зеленского: акценты неделиРоссийско-индийский форум «ТАЙМ» прошел в Казани, Тукая и Джалиля будут преподавать в школах, а сделка Путина и Трампа политически казнила Зеленского
Казань провела второй российской-индийский форум «ТАЙМ», творчество Тукая и Джалиля будут изучать в школах РФ, а сделка Путина и Трампа вызвала истерику в Киеве. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.
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«Это жемчужина всей России»: когда продолжат реставрацию Петропавловского собора
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Юрист Манько напомнил о правилах уведомления налоговой об иностранных счетах
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
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