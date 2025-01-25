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Экономика 25 января 2025 18:59

Коробченко: В этом году КАЗ планирует выпустить два Ту-214

Коробченко: В этом году КАЗ планирует выпустить два Ту-214
Фото: пресс-служба ОАК

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал АО «Туполев» в 2025 году планирует выпустить два пассажирских самолета Ту-214. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказал вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«В этом году планируем два самолета подготовить. Нужно нагонять большой объем», — сказал Олег Коробченко, отвечая на вопрос ведущего о темпах производства авиалайнеров.

При этом руководитель Минпромторга РТ констатировал, что это «очень сложный вопрос». За последние три года осуществляются попытки «сделать то, что не делалось уже 30 лет», пояснил он.

«Мы начинаем бежать очень быстро. На сегодняшний день на нашем заводе построили большое количество производственных площадей, закупили новое оборудование, обучаем персонал, подключили смежные заводы ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации — прим. Т-и)», — заверил Коробченко.

Ранее, весной 2024 года, предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставок Ту-214 были скорректированы. Предполагалось, что в 2024-м будет произведен один Ту-214 (вместо запланированных семи), а в 2025-м — четыре (вместо десяти).

Вместе с тем в декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно.

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#ту-214 #Олег Коробченко #интервью без галстука
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