Жительница Москвы отдала рекордные 450 млн рублей, поверив «куратору ФСБ»

Жительница Москвы потеряла 450 млн рублей, после того, как с ней связался лжекуратор из ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России в Москве.

Женщине в Telegram написал неизвестный с именем и фото коллеги. Он спросил, не связывался ли с ней куратор из ФСБ, после чего предупредил о скором контакте. После этого москвичке звонили якобы представители ФСБ и Банка России. Ее убедили, что в фирме, где она работает произошла утечка персональных данных, а деньги, хранившиеся на ее счетах необходимо перевыпустить.

Поверив им, женщина передала курьеру 450 млн рублей, которые в дальнейшем ей никто не вернул.