«Газпром» сообщил о росте поставок газа в Турцию почти в четыре раза

«Газпром» на фоне заявлений Турции о сокращении закупок российского газа привел данные о росте трубопроводных поставок в республику осенью 2026 года, сообщает холдинг.

Согласно полученным данным, за первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября, а совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли к сентябрю на 78%.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность – 16 млрд куб. м в год, общая протяженность – 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток: одна предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» – 31,5 млрд куб. м, эксплуатация началась в январе 2020 года.