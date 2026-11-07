Средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тыс. рублей

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Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 октября 2026 года составил 27 322 рубля в месяц. За год выплата увеличилась более чем на 2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, опубликованные в базе государственной статистики и изученные РИА Новости.

В октябре 2025 года средняя пенсия по старости составляла 25 198 рублей. Таким образом, за год она выросла на 2 124 рубля.

При этом размер выплат зависит от того, продолжает ли пенсионер работать. В среднем работающие пенсионеры получают 25 253 рубля в месяц, а неработающие – 27 882 рубля.

Страховую пенсию по старости в России назначают при достижении установленного законом возраста. Для ее получения также необходимо иметь определенный трудовой стаж и накопить достаточное количество пенсионных баллов.