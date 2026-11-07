Трусова стала серебряным призером этапа Гран-при ISU в Шэньчжэне

Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова) завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам двух программ спортсменка набрала 221,27 балла: 72,37 за короткую и 148,90 за произвольную. Победу одержала японка Монэ Тиба с результатом 224,48 балла (76,08 + 148,40). Третье место заняла представительница Республики Корея Ли Хэ Ин, набравшая 210,79 балла (67,49 + 143,30).

С сезона-2026/27 ISU разрешил российским фигуристам и тренерам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Игнатова выступила на международном этапе Гран-при впервые с 2021 года. Тогда, в октябре, она выиграла соревнования в США.

Александре Игнатовой 22 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

В 2026 году фигуристка вернулась к соревнованиям после рождения ребенка. В нынешнем сезоне она выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане и заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

Этап Гран-при в Китае завершится 8 ноября.