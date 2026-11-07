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Общество 7 ноября 2026 13:25

Онищенко: Умершую от менингококка девочку следовало сразу госпитализировать

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Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что девочку, которая умерла от менингококковой инфекции, следовало не отдавать родителям, а сразу отправить в больницу. Об этом пишет ТАСС.

«Надо было бы сразу не родителям отдавать, а везти в больницу. Тем более уже было подозрение на инфекционное заболевание», – пояснил он.

Академик также добавил, что в подобных ситуациях необходимо привлекать специалистов для правильной оценки состояния ребенка и оказания ему медпомощи.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции.

По последним данным, под наблюдением в стационаре находятся 8 человек – шестеро детей и двое взрослых. Их состояние стабильное.

#онищенко геннадий #инфекция #Бугульма
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