Минниханов встретился с председателем Конституционного совета РТ Гилазовым
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем Конституционного совета РТ Ильгизом Гилазовым, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Встреча прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Конституции Республики Татарстан.
Гилазов доложил о результатах деятельности Конституционного совета, отдельно уделив внимание проведенному по инициативе Совета мониторингу нормативных правовых актов республики, регулирующих вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.
Также была представлена информация о льготном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан.