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Общество 7 ноября 2026 16:58

Минниханов встретился с председателем Конституционного совета РТ Гилазовым

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем Конституционного совета РТ Ильгизом Гилазовым, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Конституции Республики Татарстан.

Гилазов доложил о результатах деятельности Конституционного совета, отдельно уделив внимание проведенному по инициативе Совета мониторингу нормативных правовых актов республики, регулирующих вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

Также была представлена информация о льготном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан.

#Рустам Минниханов #Конституционный совет РТ
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