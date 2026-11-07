Рейтинг «Татары года» набрал почти 100 тыс. голосов
Народный рейтинг «Татары года» от «Миллиард.Татар» набрал 94 207 голосов. Голосование идет в 24 категориях в Telegram, «ВКонтакте» и на официальном портале в рубрике «Номинации».
Самыми активными стали номинации «Лучшая татарская школа года» − 22 398 голосов и «Самый перспективный молодой татарин / татарка года» − 12 645 голосов. Замыкает тройку лидеров «Лучший татарский учитель – 2026» − 11 404 голосов.
Далее следуют:
«Лучшая татарская песня (эстрада) – 2026» − 1665 голосов;
«Музыкальный прорыв» − 1364 голосов;
«Лучший татарский спортсмен года» − 1303 голосов;
«Лучший спектакль – 2026» − 4533 голосов;
«Лучший татарский актер / актриса года» − 6178 голосов;
«Лучший татарский фильм года» − 1848 голосов;
«Лучшее событие в татарской культуре» − 1888 голосов;
«Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» − 3200 голосов;
«Татарский медиа-проект года» − 2579 голосов;
«Татарский блогер года» − 2286 голосов;
«Лучший татарский гастрономический проект» − 641 голосов;
«Татарский языковой проект и IT-проект года» − 2083 голосов;
«Татарский музей года – 2026» − 2643 голосов;
«Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR» − 1495 голосов;
«Корпорация Татарстан» − 352 голосов;
«Дусларыбыз» − 990 голосов;
«Герой татарской уммы» − 1510 голосов;
«Самый активный татарин/татарка за пределами РТ» − 7505 голосов;
«Проект года» − 2574 голосов;
«Событие года» − 400 голосов;
«Самый хайповый татарин/татарка года» − 723 голосов;
Результаты приведены на 14:18 7 ноября 2026 года.