На льготные автокредиты в России могут дополнительно направить 10,4 млрд рублей

Финансирование программы льготного автокредитования в России в 2027 году предлагают увеличить на 10,4 млрд рублей. Поправки предусмотрены ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы. Об этом журналистам сообщил источник, близкий к Минпромторгу, передает РИА Новости.

По его словам, объемы финансирования программ поддержки спроса на автомобили, заложенные в первоначальную версию бюджета на 2027 год, еще могут измениться. Поправки ко второму чтению законопроекта в Госдуме предусматривают дополнительные 10,4 млрд рублей на льготные программы.

Источник также отметил, что власти рассмотрят другие предложения по увеличению финансирования мер поддержки автомобильного рынка по мере того, как будут заканчиваться предусмотренные для них средства.

Кроме того, Минпромторг прорабатывает возможность изменить условия участия в программах, в частности требования к уровню локализации производства. По словам собеседника агентства, это необходимо для более эффективного использования бюджетных средств.

В конце октября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам, что ведомство подготовит ко второму чтению проекта бюджета на 2027–2029 годы предложения по увеличению финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.

Правительство внесло проект федерального бюджета на 2027–2029 годы в Госдуму 30 сентября. Согласно пояснительной записке, на 2027 год в документе предусмотрели 7 млрд рублей на льготное автокредитование и 17 млрд рублей на льготный автолизинг. Еще 3,696 млрд рублей планируют направить на поддержку производителей газомоторной техники.