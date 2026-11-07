На 89-м году скончалась актриса Лидия Федосеева-Шукшина

На 89-м году скончалась народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ее дочь Марию Шукшину.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде и окончила ВГИК. Известность к ней пришла после ролей в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная» ее мужа — режиссера Василия Шукшина.

После его смерти Федосеева-Шукшина продолжила сниматься в кино. Всего в ее фильмографии более ста лент, в том числе «Два капитана», «Спасите наши души», «Личная жизнь королевы», «Графиня Шереметева».

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, прощание с ней пройдет во вторник в Кунцевском зале.