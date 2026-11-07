Европейские страны начали сокращать расходы на пенсии из-за старения населения

Европейские страны все чаще пересматривают пенсионные системы и сокращают расходы на выплаты пожилым людям, несмотря на риск потерять их поддержку на выборах. К этому власти подталкивают старение населения и проблемы с государственными бюджетами, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Так, в Великобритании премьер-министр Энди Бернэм предложил с 2030 года изменить механизм ежегодной индексации государственных пенсий и исключить из него рост зарплат. Сейчас выплаты повышают по так называемому принципу тройной гарантии: учитывают инфляцию, рост заработных плат и фиксированный показатель в 2,5%, выбирая наибольшее значение. По оценкам, предлагаемые изменения могут обходиться пенсионерам в 1,6 тыс. фунтов стерлингов ежегодно на протяжении следующих 20 лет.

В Румынии власти заморозили государственные пенсии на два года – начиная с 2025-го. Это решение приняли, несмотря на двузначную инфляцию, под давлением Евросоюза, который потребовал сократить бюджетный дефицит страны. В следующем году выплаты могут вырасти более чем на 7%.

Во Франции правительство предложило ограничить индексацию пенсий, превышающих 1 260 евро в месяц. Ранее массовые протесты заставили власти отложить повышение пенсионного возраста до 64 лет до президентских выборов 2027 года. При этом расходы Франции на пенсионное обеспечение уже превышают 14% ВВП.

В Чехии власти уменьшили дополнительную индексацию пенсий, которая зависит от роста зарплат: вместо половины прироста заработков теперь будут учитывать треть. В Словакии пенсионный возраст связали с продолжительностью жизни. Согласно установленному графику, к 2030 году он должен достичь 64 лет и продолжить увеличиваться.

Эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эндрю Рейли сообщил, что в 20 странах организации до сих пор не приняли законы о повышении пенсионного возраста. При этом средний возраст выхода на пенсию практически не изменился с 1970-х годов, хотя продолжительность жизни за это время выросла.

По оценкам экспертов, дальнейшее старение населения потребует новых изменений пенсионных систем. Многим государствам становится все труднее поддерживать прежний уровень пенсионных выплат.