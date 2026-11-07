IIHF не допустила сборные Белоруссии по хоккею на чемпионаты мира 2027 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные Белоруссии до чемпионата мира – 2027 и молодежного чемпионата мира – 2027, сообщает пресс-служба организации.

По данным IIHF, совет учел существующие спортивные и организационные договоренности по обоим чемпионатам, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и операционное планирование.

Ранее стало известно, что IIHF опубликовала заявление, в котором говорится, что проблемы, возникающие из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд, были значительно недооценены.