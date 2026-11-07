news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 ноября 2026 15:40

IIHF не допустила сборные Белоруссии по хоккею на чемпионаты мира 2027 года

Читайте нас в
IIHF не допустила сборные Белоруссии по хоккею на чемпионаты мира 2027 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные Белоруссии до чемпионата мира – 2027 и молодежного чемпионата мира – 2027, сообщает пресс-служба организации.

По данным IIHF, совет учел существующие спортивные и организационные договоренности по обоим чемпионатам, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и операционное планирование.

Ранее стало известно, что IIHF опубликовала заявление, в котором говорится, что проблемы, возникающие из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд, были значительно недооценены.

#хоккей #Белоруссия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

7 ноября 2026

Умер декан педиатрического факультета КГМУ Иван Клюшкин

6 ноября 2026
Новости партнеров