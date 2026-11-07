ВС России нанесли удар по Северному мосту в Киеве

ВС РФ поразили Северный мост в Киеве, через который ВСУ перебрасывали вооружение, а также военную технику.

Как рассказали в Минобороны РФ, в Киеве также был нанесен удар по заводу «Меридиан» им. С.П. Королева, который производил ракеты «Фламинго».

В Киевской области были поражены Трипольская тепловая электростанция, электроподстанция Киевская, а также завод в Броварах, производивший компоненты для ракетного топлива.

Также были атакованы электроподстанция в Житомирской области и два корабля с военными грузами в Черном море юго-восточнее Одессы.