Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

Фото: Госжилинспекция РТ

Казанца оштрафовали за обустройство сауны в квартире жилого дома.

Как рассказали в Госжилинспекции РТ, ведомству стало известно о незаконной перепланировке в одной из квартир дома на улице Вишневского. Инспекторы пришли с проверкой, однако собственник не стал открывать дверь квартиры. Тогда специалисты обратились в суд, который обязал мужчину впустить проверяющих.

Тем не менее, даже после решения суда собственник отказывался впускать инспекторов. Переубедить его смогли лишь судебные приставы, у которых «есть целый арсенал средств убеждения».

Войдя в квартиру проверяющие обнаружили, что мужчина самовольно построил внутри квартиры сауну, что является не просто незаконным, но и опасным из-за того, что вероятность пожара возрастает в разы.

Мужчине назначили штраф, а материалы дела передали в исполком района.