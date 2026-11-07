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Происшествия 7 ноября 2026 10:09

Полиция ищет вандалов, разгромивших остановку «Университет» в Казани

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О том, что неизвестные разнесли остановку в центре Казани, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, у остановочного павильона повреждено сиденье и разбита задняя стенка.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в настоящее время проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства, а также личности вандалов.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – сказали в полиции.

#умвд россии по казани #вандализм в казани
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