Полиция ищет вандалов, разгромивших остановку «Университет» в Казани

О том, что неизвестные разнесли остановку в центре Казани, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, у остановочного павильона повреждено сиденье и разбита задняя стенка.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в настоящее время проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства, а также личности вандалов.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – сказали в полиции.