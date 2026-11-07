Volvo зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей

Ушедшая из России шведская компания Volvo зарегистрировала в стране товарный знак для продажи автомобилей, следует из данных Роспатента.

Согласно документу, «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» через «АБ Вольво» подала заявку на регистрацию товарного знака Volvo Penta в декабре 2025 года, и Роспатент принял положительное решение о его регистрации сроком до декабря 2035 года.

Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автобусы, автодома, гоночные автомобили, водные скутеры, а также оказывать услуги по прокату и аренде машинного оборудования.

Шведский Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в феврале 2022 года.