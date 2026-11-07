Сборная России победила на командном чемпионате Европы по дзюдо

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Сборная России выиграла командный чемпионат Европы по дзюдо, который прошел в Белграде. В финале российская команда победила сборную Грузии со счетом 4:1, бронзу завоевали команды Турции и Франции.

Сборную России на турнире представляли Элис Старцева, Ирина Зуева, Ольга Мухина, Тамара Лищенко, Камила Бадурова, Дарья Речкалова, Валерий Ендовицкий, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Тимур Арбузов, Егор Андони и Денис Батчаев. Команда выступала на соревнованиях с национальной символикой.