Миронов призвал увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах

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Количество бюджетных мест в российских вузах и колледжах необходимо увеличить. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, нужно сделать среднее профессиональное и высшее образование более доступным, в том числе за счет увеличения числа мест, финансируемых из бюджета.

Миронов также считает, что первое высшее образование должно быть полностью бесплатным для будущих врачей, педагогов и инженеров.

Кроме того, депутат выступил против введения возможности сдавать четвертый предмет в рамках ЕГЭ. По его мнению, такая мера усилит конкуренцию при поступлении в вузы, куда не всегда удается попасть даже выпускникам со стобалльными результатами.

Миронов считает, что борьба за места в университетах связана не только с уровнем знаний абитуриентов, но и с их финансовыми возможностями. Он отметил, что подготовка к ЕГЭ обходится родителям все дороже, а дополнительный экзамен приведет к еще большим расходам.

Вместо единого государственного экзамена Миронов предложил вернуться к традиционной системе вступительных экзаменов.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки рассматривает возможность введения четвертого ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на инженерно-технические специальности. Такой экзамен мог бы принести поступающим дополнительные 25 баллов при зачислении.