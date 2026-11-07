В Казани представили балет «Гудини» о жизни иллюзиониста

Фото: © ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Премьера балета «Гудини» прошла на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля в рамках IX фестиваля современного балета StagePlatforma.

Показ не приурочен к 100-летней годовщине смерти легендарного иллюзиониста. Как отмечается, премьера случайно едва не совпала с датой смерти Эрика Вайса (настоящее имя Гудини).

«Это интуиция, которая подсказывает мне брать того или иного персонажа. Я доверяю ей, и пока что все работает», – рассказал художественный руководитель фестиваля StagePlatforma и премьер ТАГТОиБ Олег Ивенко о выборе героя новой премьеры.

Фото: © ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Подготовка шла около полугода, как и любой другой премьеры фестиваля. Команда поставила перед собой задачу за это время освоить мастерство иллюзий и приспособить его к балету, для чего был привлечен настоящий иллюзионист.

«Идея совместить балет и иллюзию показалась мне интересной, потому что таких спектаклей я не помню. Есть шоу, но настоящего балета я не видел. Трюки – не самоцель, а часть развития героев. Тем более история Гудини и его жены Бесс полна мистических моментов. Естественно, они сами создавали легенды про себя, но для театра это жемчужина», – рассказал балетмейстер-постановщик Олег Габышев.

Фото: © ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Балет «Гудини» – это в первую очередь история любви, и непосредственно волшебству здесь уделено меньше внимания, чем отношениям. Та мистическая аура, которая окружает личность Гудини (Олег Ивенко / Вагнер Карвальо), становится скорее изящным дополнением к трагическим отношениям волшебника и его супруги Бесс (Каролина Заборне / Аманда Гомес). Еще одним акцентом, который стал хорошим открытием для балета, является фигура Страха (Антон Полодюк), или скорее Смерти, которая преследует возлюбленных. На сцену Страх, в черном фраке и в маске с черепом, выходит ровно тогда, когда бесстрашный иллюзионист влюбляется в Бесс, и он будет сопровождать каждый последующий трюк Гудини вплоть до его смерти.

Само собой, это не попытка рассказать реальную историю артиста, и здесь не будет сцены разрыва аппендикса, общепринятой причины его смерти (хотя это можно разглядеть в некоторых образах). В постановке раскрывается конфликт двух страстей Гарри Гудини: ассистентки и жены Элизабет «Бесс» Ранер и смертельно опасных перформансов.

«Любовь и страх – они всегда рядом. Спектакль про это», – считает Ивенко.

Фото: © ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Балет может похвастать очень яркими и изобретательными номерами. В танце здесь используются не только элементы классического балета, но и современная хореография вплоть до акробатических сальто. В балете также присутствуют запоминающиеся образы. Все начинается со спиритического сеанса, в котором Бесс пытается обратиться к оставившему этот мир Гудини, затем мы видим эпатаж варьете и, конечно же, знаменитые трюки иллюзиониста. Но все выполнено довольно абстрактно, события происходят как будто внутри героев, и даже знаменитый трюк с погружением в китайскую камеру пыток мы переживаем от лица Бесс.

Над тем, как тяжелые металлические конструкции и декорации превращаются в легкую и изящную магию, работал художник-постановщик и художник по костюмам балета Леонид Алексеев.

«Каждый раз, когда меня спрашивают, как это сделано, я хочу ответить, как Дэвид Копперфильд. Это просто магия», – рассказал о своей работе Алексеев.

Как отметил художник, магия, в первую очередь, – это ощущение, когда зритель перестает понимать, что он находится в театре. В этом смысле магия и есть искусство.

Фото: © ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Музыка Ляйсан Абдуллиной становится главным инструментом передачи эмоций и удержания зрительского внимания. Кажется, что большая заслуга именно музыкального сопровождения в том, что трагедия в финале ощущается невероятно остро. По-своему же Абдуллина раскрыла и магию: чаймс, тарелки, пиццикато и флажолеты на скрипках – так она описала свое решение темы волшебства.

Помимо живых инструментов (в оркестре восемь инструментальных голосов и восемь хористов) здесь используется саунддизайн для создания мистической атмосферы. По словам Абдуллиной, она хотела добиться синтеза современной музыки, музыки XX века и джаза, а также киномузыки.

Композитор впервые писала музыку для балета. В работе ей иногда помогал сам Ивенко, «напевая» возможные темы или ритмы. Первой причиной, по которой Ивенко решил пригласить Абдуллину к балету, худрук фестиваля назвал то, что ее учитель – Эльмир Низамов. Во-вторых, фестиваль должен был представить что-то новое. Собственно тандем Олега Габышева и Леонида Алексеева – тоже новинка, так как, по словам Ивенко, до сих пор вместе они не работали.

Фото: © ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Еще одной победой стало то, что на открытие фестиваля StagePlatforma прибыли эксперты «Золотой маски», чтобы оценить премьеру прошлого года «Пуаро». К слову, именно «Пуаро» получит на фестивале сиквел – «Убийство в Восточном экспрессе» станет премьерой StagePlatforma в следующем году.