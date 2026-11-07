В Казани представили балет «Гудини» о жизни иллюзиониста
Премьера балета «Гудини» прошла на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля в рамках IX фестиваля современного балета StagePlatforma.
Показ не приурочен к 100-летней годовщине смерти легендарного иллюзиониста. Как отмечается, премьера случайно едва не совпала с датой смерти Эрика Вайса (настоящее имя Гудини).
«Это интуиция, которая подсказывает мне брать того или иного персонажа. Я доверяю ей, и пока что все работает», – рассказал художественный руководитель фестиваля StagePlatforma и премьер ТАГТОиБ Олег Ивенко о выборе героя новой премьеры.
Подготовка шла около полугода, как и любой другой премьеры фестиваля. Команда поставила перед собой задачу за это время освоить мастерство иллюзий и приспособить его к балету, для чего был привлечен настоящий иллюзионист.
«Идея совместить балет и иллюзию показалась мне интересной, потому что таких спектаклей я не помню. Есть шоу, но настоящего балета я не видел. Трюки – не самоцель, а часть развития героев. Тем более история Гудини и его жены Бесс полна мистических моментов. Естественно, они сами создавали легенды про себя, но для театра это жемчужина», – рассказал балетмейстер-постановщик Олег Габышев.
Балет «Гудини» – это в первую очередь история любви, и непосредственно волшебству здесь уделено меньше внимания, чем отношениям. Та мистическая аура, которая окружает личность Гудини (Олег Ивенко / Вагнер Карвальо), становится скорее изящным дополнением к трагическим отношениям волшебника и его супруги Бесс (Каролина Заборне / Аманда Гомес). Еще одним акцентом, который стал хорошим открытием для балета, является фигура Страха (Антон Полодюк), или скорее Смерти, которая преследует возлюбленных. На сцену Страх, в черном фраке и в маске с черепом, выходит ровно тогда, когда бесстрашный иллюзионист влюбляется в Бесс, и он будет сопровождать каждый последующий трюк Гудини вплоть до его смерти.
Само собой, это не попытка рассказать реальную историю артиста, и здесь не будет сцены разрыва аппендикса, общепринятой причины его смерти (хотя это можно разглядеть в некоторых образах). В постановке раскрывается конфликт двух страстей Гарри Гудини: ассистентки и жены Элизабет «Бесс» Ранер и смертельно опасных перформансов.
«Любовь и страх – они всегда рядом. Спектакль про это», – считает Ивенко.
Балет может похвастать очень яркими и изобретательными номерами. В танце здесь используются не только элементы классического балета, но и современная хореография вплоть до акробатических сальто. В балете также присутствуют запоминающиеся образы. Все начинается со спиритического сеанса, в котором Бесс пытается обратиться к оставившему этот мир Гудини, затем мы видим эпатаж варьете и, конечно же, знаменитые трюки иллюзиониста. Но все выполнено довольно абстрактно, события происходят как будто внутри героев, и даже знаменитый трюк с погружением в китайскую камеру пыток мы переживаем от лица Бесс.
Над тем, как тяжелые металлические конструкции и декорации превращаются в легкую и изящную магию, работал художник-постановщик и художник по костюмам балета Леонид Алексеев.
«Каждый раз, когда меня спрашивают, как это сделано, я хочу ответить, как Дэвид Копперфильд. Это просто магия», – рассказал о своей работе Алексеев.
Как отметил художник, магия, в первую очередь, – это ощущение, когда зритель перестает понимать, что он находится в театре. В этом смысле магия и есть искусство.
Музыка Ляйсан Абдуллиной становится главным инструментом передачи эмоций и удержания зрительского внимания. Кажется, что большая заслуга именно музыкального сопровождения в том, что трагедия в финале ощущается невероятно остро. По-своему же Абдуллина раскрыла и магию: чаймс, тарелки, пиццикато и флажолеты на скрипках – так она описала свое решение темы волшебства.
Помимо живых инструментов (в оркестре восемь инструментальных голосов и восемь хористов) здесь используется саунддизайн для создания мистической атмосферы. По словам Абдуллиной, она хотела добиться синтеза современной музыки, музыки XX века и джаза, а также киномузыки.
Композитор впервые писала музыку для балета. В работе ей иногда помогал сам Ивенко, «напевая» возможные темы или ритмы. Первой причиной, по которой Ивенко решил пригласить Абдуллину к балету, худрук фестиваля назвал то, что ее учитель – Эльмир Низамов. Во-вторых, фестиваль должен был представить что-то новое. Собственно тандем Олега Габышева и Леонида Алексеева – тоже новинка, так как, по словам Ивенко, до сих пор вместе они не работали.
Еще одной победой стало то, что на открытие фестиваля StagePlatforma прибыли эксперты «Золотой маски», чтобы оценить премьеру прошлого года «Пуаро». К слову, именно «Пуаро» получит на фестивале сиквел – «Убийство в Восточном экспрессе» станет премьерой StagePlatforma в следующем году.