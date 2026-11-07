Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что у него нет друзей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него нет друзей, но есть хорошие знакомые. Его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, друзей у него, наверное, нет, но есть хорошие люди, с которыми он может пообщаться и поговорить. Он отметил, что ему приходится всегда помнить о том, что он – президент, и эта роль обязывает стараться быть одинаковым для всех. При этом Лукашенко заметил, что одинаковым он не бывает, поскольку любит трудяг.

Президент добавил, что друзья со временем начинают много требовать, просят что-то сделать за счет других, и это доходит до коррупции. Глава государства подчеркнул, что для него это неприемлемо.