news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 ноября 2026 12:17

Депутат Кривоносов перечислил документы для путешествий с детьми за рубеж

Читайте нас в

Для поездки за границу с ребенком родителям необходимо взять его загранпаспорт и свидетельство о рождении, а также заранее проверить визовые требования и необходимость электронного разрешения на въезд. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для выезда из России в любую зарубежную страну требуется собственный загранпаспорт. Это правило распространяется и на государства, куда раньше можно было попасть по свидетельству о рождении.

Кривоносов посоветовал родителям заранее проверить срок действия загранпаспорта ребенка и требования страны назначения. В некоторых государствах документ должен оставаться действительным еще несколько месяцев после окончания поездки.

Кроме того, с собой рекомендуется взять свидетельство о рождении ребенка. Оно подтверждает родство с сопровождающим взрослым, что особенно важно, если у них разные фамилии. В таком случае также стоит иметь документы, подтверждающие смену фамилии, например свидетельство о браке, добавил депутат.

Отдельное внимание парламентарий посоветовал уделить нотариальному согласию на выезд. Если ребенок отправляется за границу без родителей – с родственниками или другим сопровождающим, – потребуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей.

Перед поездкой также необходимо выяснить, нужна ли ребенку отдельная виза, электронное разрешение на въезд или другие документы, предусмотренные правилами страны. Если маршрут включает пересадки, следует учитывать требования не только государства назначения, но и стран транзита, подчеркнул Кривоносов.

Депутат рекомендовал родителям заранее проверять актуальные правила въезда на официальных сайтах консульств и миграционных ведомств стран назначения, а также уточнять требования у авиакомпании или другого перевозчика.

#путешествие #дети
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

7 ноября 2026

Умер декан педиатрического факультета КГМУ Иван Клюшкин

6 ноября 2026
Новости партнеров