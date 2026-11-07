Депутат Кривоносов перечислил документы для путешествий с детьми за рубеж

Для поездки за границу с ребенком родителям необходимо взять его загранпаспорт и свидетельство о рождении, а также заранее проверить визовые требования и необходимость электронного разрешения на въезд. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для выезда из России в любую зарубежную страну требуется собственный загранпаспорт. Это правило распространяется и на государства, куда раньше можно было попасть по свидетельству о рождении.

Кривоносов посоветовал родителям заранее проверить срок действия загранпаспорта ребенка и требования страны назначения. В некоторых государствах документ должен оставаться действительным еще несколько месяцев после окончания поездки.

Кроме того, с собой рекомендуется взять свидетельство о рождении ребенка. Оно подтверждает родство с сопровождающим взрослым, что особенно важно, если у них разные фамилии. В таком случае также стоит иметь документы, подтверждающие смену фамилии, например свидетельство о браке, добавил депутат.

Отдельное внимание парламентарий посоветовал уделить нотариальному согласию на выезд. Если ребенок отправляется за границу без родителей – с родственниками или другим сопровождающим, – потребуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей.

Перед поездкой также необходимо выяснить, нужна ли ребенку отдельная виза, электронное разрешение на въезд или другие документы, предусмотренные правилами страны. Если маршрут включает пересадки, следует учитывать требования не только государства назначения, но и стран транзита, подчеркнул Кривоносов.

Депутат рекомендовал родителям заранее проверять актуальные правила въезда на официальных сайтах консульств и миграционных ведомств стран назначения, а также уточнять требования у авиакомпании или другого перевозчика.