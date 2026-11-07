Рустам Минниханов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником, который будет отмечаться 10 ноября. Обращение к работникам органов внутренних дел прозвучало сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.

Раис Татарстана поблагодарил сотрудников МВД за их мужество в обеспечении законности, а также безупречное поддержание порядка во время крупных республиканских мероприятий.

«Работа МВД – это прежде всего безопасность граждан. Наша задача – способствовать улучшению материального и ресурсного обеспечения службы. Администрациям муниципальных образований необходимо оказать содействие городским и районным отделам внутренних дел в дальнейшем укреплении кадрового потенциала полиции, а также создании благоприятных условий для прохождения службы», – сказал Рустам Минниханов.

Он также поручил главам городов и районов поздравить личный состав и пригласить на торжества ветеранов.