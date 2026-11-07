Медведев вошел в число восьми участников Итогового турнира ATP – 2026

Определились все восемь участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2026 года, который пройдет в итальянском Турине. В число участников вошел российский теннисист Даниил Медведев, сообщает «Чемпионат».

Состав участников турнира в одиночном разряде:

Александр Зверев (Германия).

Карлос Алькарас (Испания).

Бен Шелтон (США).

Даниил Медведев (Россия).

Флавио Коболли (Италия).

Артюр Фис (Франция).

Фрэнсис Тиафо (США).

Рафаэль Ходар (Испания).

По количеству набранных очков на Итоговый турнир также квалифицировался итальянец Янник Синнер, однако он досрочно завершил сезон и не примет участия в соревнованиях.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 15 по 22 ноября. Жеребьевку проведут в четверг, 12 ноября.

В этом году группы в одиночном разряде назовут в честь американских теннисистов Джона Макинроя и Ивана Лендла. В парном разряде команды распределят между группами Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда.