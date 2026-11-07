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На главную ТИ-Спорт 7 ноября 2026 14:26

Медведев вошел в число восьми участников Итогового турнира ATP – 2026

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Медведев вошел в число восьми участников Итогового турнира ATP – 2026

Определились все восемь участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2026 года, который пройдет в итальянском Турине. В число участников вошел российский теннисист Даниил Медведев, сообщает «Чемпионат».

Состав участников турнира в одиночном разряде:

  • Александр Зверев (Германия).
  • Карлос Алькарас (Испания).
  • Бен Шелтон (США).
  • Даниил Медведев (Россия).
  • Флавио Коболли (Италия).
  • Артюр Фис (Франция).
  • Фрэнсис Тиафо (США).
  • Рафаэль Ходар (Испания).

По количеству набранных очков на Итоговый турнир также квалифицировался итальянец Янник Синнер, однако он досрочно завершил сезон и не примет участия в соревнованиях.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 15 по 22 ноября. Жеребьевку проведут в четверг, 12 ноября.

В этом году группы в одиночном разряде назовут в честь американских теннисистов Джона Макинроя и Ивана Лендла. В парном разряде команды распределят между группами Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда.

#теннис
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