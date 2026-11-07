Медведев вошел в число восьми участников Итогового турнира ATP – 2026
Определились все восемь участников Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2026 года, который пройдет в итальянском Турине. В число участников вошел российский теннисист Даниил Медведев, сообщает «Чемпионат».
Состав участников турнира в одиночном разряде:
- Александр Зверев (Германия).
- Карлос Алькарас (Испания).
- Бен Шелтон (США).
- Даниил Медведев (Россия).
- Флавио Коболли (Италия).
- Артюр Фис (Франция).
- Фрэнсис Тиафо (США).
- Рафаэль Ходар (Испания).
По количеству набранных очков на Итоговый турнир также квалифицировался итальянец Янник Синнер, однако он досрочно завершил сезон и не примет участия в соревнованиях.
Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 15 по 22 ноября. Жеребьевку проведут в четверг, 12 ноября.
В этом году группы в одиночном разряде назовут в честь американских теннисистов Джона Макинроя и Ивана Лендла. В парном разряде команды распределят между группами Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда.