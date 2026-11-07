Российский самбист Демидов посвятил победу на чемпионате мира жене и дочерям

Фото: old.sambo.ru

Российский самбист Андрей Демидов, ставший чемпионом мира среди незрячих спортсменов, посвятил победу жене, дочерям и всем, кто поддерживает его на спортивном пути. Об этом он рассказал ТАСС.

Демидов завоевал золото в категории SVI1 в весовой категории до 64 кг. В финале россиянин победил представителя Узбекистана Исокджона Абдурахмонова. Для спортсмена это золото стало вторым на чемпионатах мира. В его честь на соревнованиях впервые прозвучал гимн России. Турнир среди незрячих самбистов проходит в рамках чемпионата мира в Ташкенте.

Спортсмен рассказал, что старшей дочери шесть лет, она занимается самбо и следит за его выступлениями. Младшей дочери восемь месяцев. Накануне финала Демидов поставил перед собой цель стать двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира. По его словам, ему удалось осуществить эту небольшую мечту, а теперь он хочет вернуться домой, обнять жену и дочерей и продолжить тренировки.

Демидов также намерен стать примером для людей с нарушениями зрения. Он отметил, что самбо помогает ему не только заниматься спортом, но и реализовать себя, добиваться результатов, которых прежде не достигали российские незрячие самбисты. Спортсмен надеется, что в будущем на него будут равняться незрячие и слабовидящие люди.

В самбо Демидов пришел уже после потери зрения. Первую тренировку он провел 9 января 2017 года. Спортсмен рассказал, что после потери зрения долго не мог найти себя и реализоваться в какой-либо сфере. По его словам, именно тренер первым поверил в его возможности, хотя до этого Демидов никак не был связан ни с самбо, ни с борьбой.

Чемпион также поблагодарил Международную федерацию самбо за то, что она уравняла парасамбо с дисциплинами для зрячих спортсменов. По мнению Демидова, незрячие самбисты способны на равных бороться с другими участниками и показывать высокий уровень мастерства.

Он выразил надежду, что благодаря усилиям спортсменов, которые тренируются и популяризируют этот вид спорта, самбо слепых в ближайшем будущем включат в программу Паралимпийских игр. При этом Демидов подчеркнул, что пока это остается мечтой и сейчас важно сосредоточиться на текущей работе.

Андрей Демидов тренируется под руководством Егора Пантелеева и представляет Ростовскую область. К чемпионату мира он готовился вместе со сборной России по самбо под руководством Дмитрия Трошкина.

Развитие адаптивного спорта и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой соответствует задачам государственной программы «Спорт России», направленной на достижение национальных целей развития, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным.