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Происшествия 7 ноября 2026 10:25

Начальника из Челнов будут судить после того, как рабочего засыпало землей

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Начальник из Челнов пойдет под суд после того, как его сотрудника засыпало землей во время работ.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, 5 июня 2026 года начальник службы электрохозяйства в одном из городских предприятий поручил сотруднику, у которого не было необходимого допуска, провести земляные работы. Стенки траншеи не имели креплений и в какой-то момент рабочего засыпало землей, он получил тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Его уже отправили в суд на рассмотрение.

#су ск россии по рт
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