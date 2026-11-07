Начальника из Челнов будут судить после того, как рабочего засыпало землей

Начальник из Челнов пойдет под суд после того, как его сотрудника засыпало землей во время работ.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, 5 июня 2026 года начальник службы электрохозяйства в одном из городских предприятий поручил сотруднику, у которого не было необходимого допуска, провести земляные работы. Стенки траншеи не имели креплений и в какой-то момент рабочего засыпало землей, он получил тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Его уже отправили в суд на рассмотрение.