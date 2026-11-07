Минниханов поручил усилить безопасность на дорогах Татарстана из-за непогоды

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности на дорогах республики в связи с ожидаемым ухудшением погоды. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель, понижение температуры и гололедицу.

Минтрансу Татарстана и главам муниципалитетов поручено проконтролировать, как дорожные и коммунальные службы выполняют требования по зимнему содержанию дорог, улиц и пешеходных зон.

Минниханов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить состоянию мостов и опасных участков дорог, маршрутам общественного и школьного транспорта, а также подъездам к социальным объектам. По его словам, главная задача – обеспечить безопасность людей и бесперебойное движение транспорта.

Раис республики также отметил, что эту работу необходимо провести не только на магистралях, но и на всей улично-дорожной сети.