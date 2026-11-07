Бородин назвал японских пловцов главными соперниками россиян на ЧМ-2026

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Главными соперниками российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в 2026 году станут спортсмены из Японии. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал двукратный чемпион Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием Илья Бородин.

По его словам, японская сборная приедет на турнир в сильном составе. В частности, недавно японский пловец Томоюки Мацусита установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием на короткой воде. Бородин также ожидает участия в соревнованиях французского пловца Леона Маршана.

Американских спортсменов россиянин считает менее серьезными соперниками. Он отметил, что Карсон Фостер показывал хорошие результаты на Кубке мира, однако на чемпионате США американские пловцы выступили не слишком успешно.

11 октября японец Томоюки Мацусита установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием на короткой воде, преодолев ее за 3 минуты 54,33 секунды.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря 2026 года. Российские спортсмены выступят на турнире под национальными флагом и гимном.