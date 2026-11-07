В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программы капитального ремонта социально-культурных объектов и многоквартирных домов завершают в Татарстане. Часть работ уже полностью выполнена, на остальных объектах подрядчики заканчивают ремонт. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин и председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев.

В сфере здравоохранения из 96 медицинских объектов ремонт продолжается только в одном – поликлинике в Бавлинском районе. Готовность учреждения составляет 98%. За отчетный период подрядчики завершили ремонт объекта в Зеленодольском районе.

В сфере молодежной политики работы завершили на всех 24 объектах, включенных в программу на этот год. Последним сдали центр психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе, после чего программу ремонта таких учреждений полностью выполнили.

В сфере культуры ремонт продолжается на трех объектах. Готовность сельского дома культуры в Кукморском районе составляет 72%, еще двух учреждений в этом же районе – 97%. За последние две недели подрядчики завершили ремонт одного объекта в Казани.

Кроме того, за отчетный период закончили капитальный ремонт последней детской школы искусств в Сабинском районе. Таким образом, программу обновления образовательных учреждений культуры выполнили полностью.

Из 24 спортивных объектов, включенных в программу на этот год, незавершенным остается один – в Кукморском районе. Его готовность составляет 98%.

Программу капитального ремонта объектов экологической отрасли также завершили. Последний объект сдали в Кайбицком районе, где подрядчики расчистили русло реки.

По республиканским программам, которые реализуют совместно с МЧС и МВД, работы продолжаются на трех объектах. В Казани ремонтируют здание пожарного депо, готовность которого составляет 93%. Еще один объект в городе за последние две недели уже сдали. Кроме того, продолжается ремонт двух зданий Министерства внутренних дел. Общая готовность этих объектов достигла 97%.

На завершающий этап вышла и программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году она охватывает 813 домов в 41 муниципальном образовании. Кроме того, в рамках программы предусмотрена замена 126 лифтов в 57 жилых домах шести муниципалитетов.

Сейчас ремонт продолжается в 55 многоквартирных домах в 17 муниципальных образованиях. Работы уже завершили в 680 домах, в том числе за последние две недели – в 51 доме в 28 муниципалитетах. Общая готовность программы составляет 99%.

На совещании также обсудили подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Районы продолжают получать паспорта готовности. На сегодняшний день документы оформляют еще в четырех муниципальных образованиях, остальные 41 район республики их уже получили. Завершить эту работу необходимо до 20 ноября.

Реализация программ капитального ремонта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.